Calciomercato: Manchester Utd. Compagni contro CR7 'Siamo stufi' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ronaldo vuole andar via ma secondo "The Sun" il club non ha intenzione di liberarlo Manchester (INGHILTERRA) - Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più un rebus. L'asso portoghese prosegue il tira ...

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ManUtd, la decisione su #Arnautovic - asromaliveit1 : Dietrofront del Manchester United: #Bailly via solo a titolo definitivo. #Calciomercato #CalciomercatoRoma… - junews24com : Milinkovic-Savic Juve, una big si tira indietro! Due club ancora in corsa - -