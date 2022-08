Bolzano | immigrato africano aggredisce turisti con una mannaia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 10 agosto 2022), 10 ago – Ancora una volta la città ditorna alla ribalta delle cronache per episodi di violenza legati ai tantissimi immigrati accolti nel capoluogo altoatesino. Una situazione al limite che ogni giorno sfocia in gravi situazioni e che rischia di scoppiare in un vero allarme sociale difficile da contenere. L’ennesimo fatto è avvenuto lo scorso lunedì sera intorno alle ore 22:00 nella centralissima piazza Walther, salotto del centro storico bolzanino. Un giovaneha aggredito con unadue coppie diitaliani con un bambino di soli 2 anni. Una tranquilla serata d’estate Le coppie diprovenienti dalla Sicilia, isola che più di altre regioni ben conosce il problema immigrazione, stavano acquistando le sigarette ...