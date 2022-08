Atalanta, Demiral verso il forfait contro la Sampdoria. Abbonamenti: stop a 13.467 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Qui Zingonia Il difensore turco, alle prese con un fastidio al ginocchio, si è allenato a parte anche mercoledì 10 agosto: quasi certa la sua assenza sabato 13 a Genova contro la Sampdoria. Chiusa la campagna tesseramenti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Qui Zingonia Il difensore turco, alle prese con un fastidio al ginocchio, si è allenato a parte anche mercoledì 10 agosto: quasi certa la sua assenza sabato 13 a Genovala. Chiusa la campagna tesseramenti.

