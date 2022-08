Altro che super partes, Cottarelli si candida col Pd: chi è davvero “Mister Spending Review” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – Un tecnico super partes? Un economista da ascoltare perché slegato dagli schieramenti politici? Illusioni ottiche. Carlo Cottarelli, dato più volte per premier, presidente della Repubblica, ministro, impareggiabile risolutore di tutto e di niente, si candida con Pd e Più Europa. “Sono felicissima che Carlo Cottarelli abbia accettato l’offerta di #PiùEuropa e del #PD di essere candidato comune alle prossime elezioni. È un dato di ulteriore e reale serietà rispetto al nostro accordo politico su prosecuzione agenda Draghi”, cinguetta Emma Bonino. Difficile darle torto, che “Mister Spending Review” sia una garanzia di fedeltà alla linea dragoniana è lapalissiano. Certo, se chi ne tesse continuamente le lodi ce la mostrasse, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – Un tecnico? Un economista da ascoltare perché slegato dagli schieramenti politici? Illusioni ottiche. Carlo, dato più volte per premier, presidente della Repubblica, ministro, impareggiabile risolutore di tutto e di niente, sicon Pd e Più Europa. “Sono felicissima che Carloabbia accettato l’offerta di #PiùEuropa e del #PD di essereto comune alle prossime elezioni. È un dato di ulteriore e reale serietà rispetto al nostro accordo politico su prosecuzione agenda Draghi”, cinguetta Emma Bonino. Difficile darle torto, che “” sia una garanzia di fedeltà alla linea dragoniana è lapalissiano. Certo, se chi ne tesse continuamente le lodi ce la mostrasse, ...

