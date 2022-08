“Almeno un letto per i nostri figli”: l’appello di una famiglia italiana in difficoltà (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – “Almeno un letto e una cucina per i nostri figli”. E’ l’accorato appello di una famiglia italiana che corre in rete, rilanciato da Perugia Today e Terni Today. Una coppia umbra con due bambini che ha lanciato una raccolta fondi su Internet, con tanto di elenco del materiale indispensabile che le servirebbe, considerata la situazione di povertà in cui versa. Una situazione drammatica, purtroppo comune a molte altre famiglie italiane. Il tutto mentre l’indice dei prezzi, nel nostro Paese, a luglio è cresciuto di un altro 0,4%, raggiungendo il 7,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. “Viviamo in quattro con uno stipendio di 850 euro mensili”: l’appello di una famiglia italiana corre in rete “Ciao, sono una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – “une una cucina per i”. E’ l’accorato appello di unache corre in rete, rilanciato da Perugia Today e Terni Today. Una coppia umbra con due bambini che ha lanciato una raccolta fondi su Internet, con tanto di elenco del materiale indispensabile che le servirebbe, considerata la situazione di povertà in cui versa. Una situazione drammatica, purtroppo comune a molte altre famiglie italiane. Il tutto mentre l’indice dei prezzi, nel nostro Paese, a luglio è cresciuto di un altro 0,4%, raggiungendo il 7,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. “Viviamo in quattro con uno stipendio di 850 euro mensili”:di unacorre in rete “Ciao, sono una ...

