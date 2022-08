Ultime Notizie – Clima, Cnr: mortalità di massa per 50 specie del Mediterraneo (Di martedì 9 agosto 2022) Tra il 2015 e il 2019 una serie di ondate di calore ha colpito tutte le regioni del bacino Mediterraneo, provocando eventi di mortalità di massa in 50 diverse specie marine come coralli, spugne, macroalghe e anche pesci. Secondo una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Global Change Biology cui ha partecipato l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim), questi fenomeni hanno interessato migliaia di chilometri di coste mediterranee, dal Mare di Alboran sino alle coste orientali, tra la superficie e i 45 metri di profondità. “Purtroppo, i risultati del lavoro mostrano per la prima volta un’accelerazione degli impatti ecologici associati ai cambiamenti Climatici, una minaccia senza precedenti per la salute e il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Tra il 2015 e il 2019 una serie di ondate di calore ha colpito tutte le regioni del bacino, provocando eventi didiin 50 diversemarine come coralli, spugne, macroalghe e anche pesci. Secondo una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Global Change Biology cui ha partecipato l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim), questi fenomeni hanno interessato migliaia di chilometri di coste mediterranee, dal Mare di Alboran sino alle coste orientali, tra la superficie e i 45 metri di profondità. “Purtroppo, i risultati del lavoro mostrano per la prima volta un’accelerazione degli impatti ecologici associati ai cambiamentitici, una minaccia senza precedenti per la salute e il ...

