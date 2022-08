Traffico Roma del 09-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per lavori sono segnalati su entrambe le carreggiate della via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino si rallenta anche sulla Cassia bis in prossimità della Giustiniana Verso il raccordo anulare è chiusa per lavori Viale Parioli all’altezza di via della Moschea ad Ostia possibili rallentamenti per incidente in via delle Baleari a Primavalle per lavori a Chiusa via Pietro Maffi tra via di Val Favara e Piazza Alfonso Capecelatro deviate le linee bus 46 e 49 e fino alla prossimo 12 agosto per lavori che stanno interessando la sede tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste e piazzale Prenestino i tram 514 sono sostituiti da bus sull’intero percorso la linea 19 è sostituita da bus tra Porta Maggiore e Piazza dei Gerani per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito ...