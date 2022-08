Taiwan | Cina prepara invasione dell’isola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 agosto 2022) “Le forze armate cinesi stanno circondando l’isola dicon manovre aeree e marittime perre un’”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri diJoseph Wu sostenendo che “l’obiettivo finale di Pechino è quello di alterare gli equilibri di potere nell’Asia-Pacifico”. epa10101509 An advertisement to mark the 95th founding anniversary of the People’s Liberation Army (PLA) is displayed in Beijing, China, 01 August 2022. China has raised a warning stating its military will not sit idle if US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi visits. Pelosi is leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific region with a visit to Singapore, Malaysia, South Korea and Japan. EPA/MARK R. CRISTINOLe forze armate di Pechino, l’Esercito popolare di liberazione, ha annunciato ...