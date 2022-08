Simeone-Napoli: affare in chiusura entro 24-36 ore (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Simeone-Napoli. Simeone è sempre più vicino al Napoli. Con la fumata bianca della trattativa tra Petagna ed il Monza, si sblocca l’arrivo del Cholito all’ombra del Vesuvio. Lo conferma il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà: “Andrea Petagna a un passo dal Monza. Una traccia di inizio luglio, ormai ci siamo in prestito leggermente oneroso con obbligo di riscatto, operazione poco superiore ai 15 milioni. Per la stessa cifra il Napoli libera finalmente Simeone dal Verona, chiusura prevista entro 24-36 ore. Un passaggio annunciato da settimane, adesso siamo in dirittura“. Ha concluso l’esperto di mercato attraverso il suo sito ufficiale. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATOè sempre più vicino al. Con la fumata bianca della trattativa tra Petagna ed il Monza, si sblocca l’arrivo del Cholito all’ombra del Vesuvio. Lo conferma il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà: “Andrea Petagna a un passo dal Monza. Una traccia di inizio luglio, ormai ci siamo in prestito leggermente oneroso con obbligo di riscatto, operazione poco superiore ai 15 milioni. Per la stessa cifra illibera finalmentedal Verona,prevista24-36 ore. Un passaggio annunciato da settimane, adesso siamo in dirittura“. Ha concluso l’esperto di mercato attraverso il suo sito ufficiale. L'articolo proviene da Calcio, notizie su ...

