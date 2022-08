Serie C: la Triestina ingaggia Davide, figlio di Paolo Bonolis (Di martedì 9 agosto 2022) La Triestina ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’ingaggio di Davide Bonolis, figlio del noto conduttore romano Paolo. Il calciatore, classe 2004, ha firmato un contratto triennale e sarà aggregato alla Primavera del club friulano. Dopo le esperienze nei settori giovanili di Sampdoria e Roma, dunque, nuova avventura calcistica in Friuli per Davide Bonolis. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Laha annunciato sul proprio sito ufficiale l’ingaggio didel noto conduttore romano. Il calciatore, classe 2004, ha firmato un contratto triennale e sarà aggregato alla Primavera del club friulano. Dopo le esperienze nei settori giovanili di Sampdoria e Roma, dunque, nuova avventura calcistica in Friuli per. SportFace.

