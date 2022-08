Sabrina Salerno e la ricetta segreta per far durare un rapporto di coppia (Di martedì 9 agosto 2022) Nessuno avrebbe scommesso sulla durata della storia d’amore tra Sabrina Salerno ed Enrico Monti, nemmeno gli amici più cari. Un incontro voluto dal caso, il loro. L’uomo assiste a un concerto di Sabrina Salerno allo stadio di Rovigo nel 1992. La cena prevista dopo lo spettacolo, in compagnia della cantante e di altri amici, gli conferma quello che aveva provato vedendola sul palco: quella donna gli piace, è magnetica, seducente. L’uomo però sa che deve bloccare sul nascere queste sensazioni: non solo è sposato, ma da qualche mese è diventato anche papà. “L’amore non lo spieghi con la logica” ribatte Sabrina Salerno che dichiara di aver avuto pochi fidanzati prima di Enrico Monti. La coppia supera le prime difficoltà e nel 2004 nasce Luca. Nel 2006 si sposano, dopo la ... Leggi su diredonna (Di martedì 9 agosto 2022) Nessuno avrebbe scommesso sulla durata della storia d’amore traed Enrico Monti, nemmeno gli amici più cari. Un incontro voluto dal caso, il loro. L’uomo assiste a un concerto diallo stadio di Rovigo nel 1992. La cena prevista dopo lo spettacolo, in compagnia della cantante e di altri amici, gli conferma quello che aveva provato vedendola sul palco: quella donna gli piace, è magnetica, seducente. L’uomo però sa che deve bloccare sul nascere queste sensazioni: non solo è sposato, ma da qualche mese è diventato anche papà. “L’amore non lo spieghi con la logica” ribatteche dichiara di aver avuto pochi fidanzati prima di Enrico Monti. Lasupera le prime difficoltà e nel 2004 nasce Luca. Nel 2006 si sposano, dopo la ...

