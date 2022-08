Rc Auto - L'Antitrust multa due compagnie per pratiche commerciali scorrette (Di martedì 9 agosto 2022) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione a UnipolSai e Generali per aver adottato, "nella fase di liquidazione dei danni Rc Auto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo". In particolare, le due società hanno ricevuto una multa di 5 milioni di euro a testa ("il massimo edittale consentito"), alla luce della "gravità e della durata" della pratica, realizzata "tramite condotte ingannevoli e aggressive". Danni al consumatore. Innanzitutto, due compagnie assicurative hanno attuato "comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all'esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro". Inoltre, al momento di decidere l'ammontare del rimborso, le società non hanno fornito "informazioni rilevanti ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 agosto 2022) L'rità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione a UnipolSai e Generali per aver adottato, "nella fase di liquidazione dei danni Rc, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo". In particolare, le due società hanno ricevuto unadi 5 milioni di euro a testa ("il massimo edittale consentito"), alla luce della "gravità e della durata" della pratica, realizzata "tramite condotte ingannevoli e aggressive". Danni al consumatore. Innanzitutto, dueassicurative hanno attuato "comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all'esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro". Inoltre, al momento di decidere l'ammontare del rimborso, le società non hanno fornito "informazioni rilevanti ...

