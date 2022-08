Quanto costa un attacco hacker (Di martedì 9 agosto 2022) Uno dei temi più dibattuti nell’ambito della cybersecurity riguarda la quantificazione dei danni di un attacco. Fare i conti è estremamente complesso. Tuttavia, se a lungo termine risulta un’impresa pressoché impossibile, sul breve qualcuno ha fatto un esercizio molto interessante che è stato presentato come parte integrante del suo ultimo report finanziario. Lo scorso 26 aprile la Tenet Healthcare Corporation ha comunicato di essere stata oggetto di un grave attacco informatico. Il colosso dei servizi sanitari basato a Dallas nell’occasione dichiarava di essere stato costretto a sospendere temporaneamente una serie di servizi di terapia intensiva. Questo mese, quindi, l’azienda ha presentato i risultati del secondo trimestre del 2022 segnalando come l’incidente abbia determinato una riduzione del 5,3 per cento nei ricoveri rispetto allo stesso ... Leggi su panorama (Di martedì 9 agosto 2022) Uno dei temi più dibattuti nell’ambito della cybersecurity riguarda la quantificazione dei danni di un. Fare i conti è estremamente complesso. Tuttavia, se a lungo termine risulta un’impresa pressoché impossibile, sul breve qualcuno ha fatto un esercizio molto interessante che è stato presentato come parte integrante del suo ultimo report finanziario. Lo scorso 26 aprile la Tenet Healthcare Corporation ha comunicato di essere stata oggetto di un graveinformatico. Il colosso dei servizi sanitari basato a Dallas nell’occasione dichiarava di essere stato costretto a sospendere temporaneamente una serie di servizi di terapia intensiva. Questo mese, quindi, l’azienda ha presentato i risultati del secondo trimestre del 2022 segnalando come l’incidente abbia determinato una riduzione del 5,3 per cento nei ricoveri rispetto allo stesso ...

herbertballeri : Scusi #Carnevali quanto costa #Raspadori ?? - MarcoBonardi : @orsatti63 @Elena81353537 Considerando quanto è labile l’etica politica, quanto quel codice di comportamento non sc… - fumag1249 : RT @benzinazero: Quanto costa mantenere un’auto in Italia? Oltre 700 € al mese. Analisi europea di Leaseplan - levisackerbond : tra qualche settimana vado in vacanza a vienna chissà quanto costa fare un tatuaggio lì ?? - ciocapiatti : Morite dalla voglia di sapere quanto costa la verde a San Marino vero? In media 1,5€/litro -