"Non merito quei soldi": chi è Marlene Engelhorn, la 29enne che ha rinunciato a 4miliardi (Di martedì 9 agosto 2022) Probabilmente poche persone al mondo avrebbero fatto la stessa scelta di Marlene Engelhorn, ventinovenne austriaca e discendente di Friedrich Engelhorn, che ha fondato il colosso della chimica Basf. La giovane donna ha fatto sapere di voler rinunciare all'eredità della nonna, Traudl Engelhorn-Vechiatto, che figura al 687esimo posto nella classifica Forbes delle persone più ricche, pari a 4 miliardi di euro. Una cifra record, che rappresenta il 90% di quanto le spetta, che Engelhorn ha detto di non volere perché potrebbe "non essere felice" e perché, ha sottolineato ai media tedeschi e austriaci, "Non si tratta di volontà, ma di equità". Secondo Marlene Engelhorn, infatti, non ha fatto nulla per meritare questa eredità, ma la sua è stata pura fortuna alla nascita; senza ...

