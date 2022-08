Morta Olivia Newton-John | la figlia Chloe affida a questi scatti il suo dolore | il post d’addio sui social commuove i fan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Non ci sono parole per esprimere ilper la perdita della propria madre. E nemmenoLattanzi è riuscita a trovarle. Così ha ha deciso dire il suo addio pubblico a mammaalla potenza delle immagini,che ripercorrono con straziante amore il loro percorso di vita insieme. Dall’infanzia all’adolescenza, fino agli ultimi anni, quelli in cui l’attrice già si era trovata a combattere contro il cancro al seno che l’ha stroncata a 73 anni. Prima uno scatto posato con lei bambina che dà un tenero bacio sulla bocca della sua giovane mamma, l’imle Sandy del film cult del ’78 Grease. Poi il dietro le quinte di un’intervista insieme e, ancora, due ritratti che le imlano felici e sorridenti. “Mia ...