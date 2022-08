Meteo, le previsioni di mercoledì 10 agosto: rovesci al Centro-sud, vento fresco ovunque (Di martedì 9 agosto 2022) Una fase di pressione meno salda continua a investire la penisola. Le temperature sono stazionarie ovunque ma i venti freschi provenienti da Nord porteranno instabilità e rovesci, specialmente sui settori appenninici delle regioni Centro-meridionali Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 agosto 2022) Una fase di pressione meno salda continua a investire la penisola. Le temperature sono stazionariema i venti freschi provenienti da Nord porteranno instabilità e, specialmente sui settori appenninici delle regioni-meridionali

