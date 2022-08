Matteo e Carlo in dirittura d’arrivo, l’accordo tra Renzi e Calenda si può fare (Di martedì 9 agosto 2022) Accordo in dirittura d’arrivo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda in vista delle elezioni del 25 settembre. Secondo quanto apprende LaPresse, sono in corso i contatti tra il leader di Azione e quello di Italia Viva che dovrebbero sancire il nuovo patto centrista che li porterebbe a correre insieme alle politiche. Al lavoro gli sherpa dei due partiti che già in serata potrebbero chiudere anche il discorso alle liste e simboli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) Accordo intrain vista delle elezioni del 25 settembre. Secondo quanto apprende LaPresse, sono in corso i contatti tra il leader di Azione e quello di Italia Viva che dovrebbero sancire il nuovo patto centrista che li porterebbe a correre insieme alle politiche. Al lavoro gli sherpa dei due partiti che già in serata potrebbero chiudere anche il discorso alle liste e simboli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

