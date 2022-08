Maltempo in Irpinia, un fiume di fango invade Monforte: auto trascinate via (Di martedì 9 agosto 2022) Maltempo in Campania . È critica la situazione a Monteforte Irpino , comune alle porte di Avellino , dove le violente precipitazioni cominciate poco dopo le 16.30 stanno mettendo in ginocchio le zone ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022)in Campania . È critica la situazione a Monteforte Irpino , comune alle porte di Avellino , dove le violente precipitazioni cominciate poco dopo le 16.30 stanno mettendo in ginocchio le zone ...

