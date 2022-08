Maltempo in Campania, le auto trascinate da un fiume di fango. Le case assediate dall’acqua: «Non possiamo uscire» – I video (Di martedì 9 agosto 2022) È scattato l’allarme Maltempo in diversi comuni dell’Irpinia e del Sannio, tra Avellino e Benevento, dove si sono abbattute piogge violentissime per tutto il pomeriggio, creando disagi alla circolazione stradale. In particolare nell’Avellinese, a Monteforte Irpino, si è creato un fiume d’acqua e fango che ha invaso alcune strade del centro storico e, come si vede nei video, ha travolto decine di auto trascinandole via con sé. Costantino Giordano, sindaco del piccolo comune, già colpito duramente dall’alluvione del settembre 2020, ha invitato i suoi concittadini alla prudenza: «Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi», ha scritto su Facebook. A monitorare la situazione decine di vigili del fuoco di Avellino, ai quali si è unita una squadra proveniente da Foggia. Al momento non si segnalano ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) È scattato l’allarmein diversi comuni dell’Irpinia e del Sannio, tra Avellino e Benevento, dove si sono abbattute piogge violentissime per tutto il pomeriggio, creando disagi alla circolazione stradale. In particolare nell’Avellinese, a Monteforte Irpino, si è creato und’acqua eche ha invaso alcune strade del centro storico e, come si vede nei, ha travolto decine ditrascinandole via con sé. Costantino Giordano, sindaco del piccolo comune, già colpito duramente dall’alluvione del settembre 2020, ha invitato i suoi concittadini alla prudenza: «Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi», ha scritto su Facebook. A monitorare la situazione decine di vigili del fuoco di Avellino, ai quali si è unita una squadra proveniente da Foggia. Al momento non si segnalano ...

