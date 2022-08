Lo scudo anti spread è già partito (ma solo per l’Italia). Parola di Wsj (Di martedì 9 agosto 2022) Non è la manina di Mario Draghi, padre spirituale di quel whatever it takes in perenne equilibrio tra mito e realtà. Ma di Christine Lagarde. La Banca centrale europea si sta rivelando un poco alla volta amica dell’Italia, più di quanto non si potesse pensare fino a qualche mese fa, quando Draghi era ben saldo alla scrivania di Palazzo Chigi e lo spread Btp/Bund viaggiava sotto i 200 punti base. Lo dicono i numeri, messi ben in evidenza dal Wall Street Journal, secondo i quali l’apporto e il sostegno di Francoforte al debito italiano, il terzo al mondo per volume, è tutt’altro che banale. Anzi, è più marcato rispetto all’aiuto riservato ad altri Paesi. Premessa. Con l’esaurimento naturale del Pepp, il programma pandemico che prevedeva l’acquisto di titoli pubblici emessi dai governi della zona euro al fine di evitare il collasso dei debiti sovrani ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Non è la manina di Mario Draghi, padre spirituale di quel whatever it takes in perenne equilibrio tra mito e realtà. Ma di Christine Lagarde. La Banca centrale europea si sta rivelando un poco alla volta amica del, più di quanto non si potesse pensare fino a qualche mese fa, quando Draghi era ben saldo alla scrivania di Palazzo Chigi e loBtp/Bund viaggiava sotto i 200 punti base. Lo dicono i numeri, messi ben in evidenza dal Wall Street Journal, secondo i quali l’apporto e il sostegno di Francoforte al debito italiano, il terzo al mondo per volume, è tutt’altro che banale. Anzi, è più marcato rispetto all’aiuto riservato ad altri Paesi. Premessa. Con l’esaurimento naturale del Pepp, il programma pandemico che prevedeva l’acquisto di titoli pubblici emessi dai governi della zona euro al fine di evitare il collasso dei debiti sovrani ...

