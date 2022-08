LIVE Fognini-Rune 1-5, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il danese servirà per il primo set (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Fognini tiene il servizio e allunga il primo set. 40-0 Altra risposta a rete del danese che ha già la testa al prossimo turno di battuta. 30-0 Rovescio in rete di Rune. 15-0 Palla corta a bersaglio di Fognini. 1-5 Dritto in rete di Fognini, Rune tiene il servizio e si assicura la possibilità di andare a servire per il primo set. 40-15 Il nastro dice di no alla smorzata del ligure. 30-15 Dritto in rete di Fognini. 15-15 Fognini arriva sulla smorzata di Rune che poi spara in corridoio con il dritto. 15-0 Ace di Rune. 2-4 Lungo il rovescio del danese, Fognini tiene il servizio ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5tiene il servizio e allunga ilset. 40-0 Altra risposta a rete delche ha già la testa al prossimo turno di battuta. 30-0 Rovescio in rete di. 15-0 Palla corta a bersaglio di. 1-5 Dritto in rete ditiene il servizio e si assicura la possibilità di andare a servire per ilset. 40-15 Il nastro dice di no alla smorzata del ligure. 30-15 Dritto in rete di. 15-15arriva sulla smorzata diche poi spara in corridoio con il dritto. 15-0 Ace di. 2-4 Lungo il rovescio deltiene il servizio ...

