Juve, ecco Filip Kostic: che numeri l'ultima stagione! E quando la Lazio... (Di martedì 9 agosto 2022) È quasi fatta: Filip Kostic, l'ala classe 1992 dell'Eintracht Francoforte, è a un passo dal giocare con la Juve la prossima stagione. Il centrocampista della nazionale serba sbarcherà a Torino per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La conferma ce la dà Calciomercato.com, seppur resti ancora da capire se verranno aggiunti bonus a questa cifra o se si tratterà di una somma definitiva. Le parti sono ancora al lavoro per trattare sui bonus, dunque, mentre Kostic guadagnerà 2,7 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni. Kostic, che numeri l'ultima stagione! In scadenza fra un anno, nell'ultima stagione Kostic ha disputato 31 partite del campionato tedesco, segnando quattro gol e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) È quasi fatta:, l'ala classe 1992 dell'Eintracht Francoforte, è a un passo dal giocare con lala prossima stagione. Il centrocampista della nazionale serba sbarcherà a Torino per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La conferma ce la dà Calciomercato.com, seppur resti ancora da capire se verranno aggiunti bonus a questa cifra o se si tratterà di una somma definitiva. Le parti sono ancora al lavoro per trattare sui bonus, dunque, mentreguadagnerà 2,7 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni., chel'In scadenza fra un anno, nell'stagioneha disputato 31 partite del campionato tedesco, segnando quattro gol e ...

GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #9agosto: 'Tutto aperto', 'La Juve perde pezzi', 'Max, c'è Kostic per te' ?? - junews24com : Paganini svela: «Ecco il Mister X del mercato della Juventus» - - ClaudioBenford : @liottagio @la_stordita Domanda: quando la proprietà però a inizio ritiro ti mette a disposizione La Rosa intera (v… - prenderelebola : @BuosoMauro @jjpauz Perché la juve ha avuto 3 traumatici in 1 mese e nelle altre squadre ha avuto 0-1 infortuni di… - GiuseppeRF82 : Ecco spiegato perché questi non hanno mai vinto un cazzo. Comprano uno scarto della Juve, uno scarto del PSG, un bo… -