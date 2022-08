I molti successi di Biden | nonostante tutto

(Di martedì 9 agosto 2022) Il presidente americano è riuscito a far approvare buona parte del suo programma, e ora si dice che le cose potrebbero mettersi meglio per i Democratici

