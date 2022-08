I giochi di Netflix non conquistano gli abbonati, ma la piattaforma investe (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Dallo scorso novembre la piattaforma di streaming Netflix ha lanciato la possibilità di scaricare i suoi videogiochi. L'obiettivo era tenere incollati gli utenti, tra l'uscita di una serie e l'altra e frenare la concorrenza delle altre piattaforme di streaming video. I videogiochi di Netflix sono disponibili solo per gli abbonati, che per utilizzarli devono scaricarli come app separate. Secondo i dati di Apptopia, società di analisi delle app, riportati da Cnbc, i giochi sono stati scaricati un totale di 23,3 milioni di volte. L'app tracker stima che una media di 1,7 milioni di persone interagiscono quotidianamente con i giochi, meno dell?1% dei 221 milioni di abbonati di Netflix. Download che però sono ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Dallo scorso novembre ladi streamingha lanciato la possibilità di scaricare i suoi video. L'obiettivo era tenere incollati gli utenti, tra l'uscita di una serie e l'altra e frenare la concorrenza delle altre piattaforme di streaming video. I videodisono disponibili solo per gli, che per utilizzarli devono scaricarli come app separate. Secondo i dati di Apptopia, società di analisi delle app, riportati da Cnbc, isono stati scaricati un totale di 23,3 milioni di volte. L'app tracker stima che una media di 1,7 milioni di persone interagiscono quotidianamente con i, meno dell?1% dei 221 milioni didi. Download che però sono ...

