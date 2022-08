Guerre & Pace FilmFest 2022 A Nettuno vince il corto “Venti minuti” di Daniele Esposito

fattoquotidiano : 'Quando scoppia una guerra, i media che sostengono i governi coinvolti nell’impresa bellica ricorrono a due strateg… - elio_vito : Salvini oggi sbarca a Lampedusa. Con crocifisso al collo e telecamere al seguito, è pronto a proseguire la sua squa… - borghi_claudio : Io sono contentissimo dell'intesa tra PD e il bar di guerre stellari. Caso mai qualcuno avesse avuto qualche dubbio... - zossigeno : @LucioMalan D'accordo, nessuno vuole mettersi contro gli USA. Ma nemmeno seguirli ciecamente in ogni cosa. Dalle gu… - hopfrog73 : @andreacantelmo8 è quello che mi son sempre chiesto, in tutte le altre guerre, veniva dato tempo di andarsene e poi… -

RaiNews

... incontro con le diversità sono cardini del messaggio francescano (che Papa Bergoglio testimonia ogni giorno) e dei quali oggi più che mai c' è bisogno, in tempi di, cambiamenti climatici e ...... l'assistenza medica per i veterani dellein Iraq e Afghanistan, e un intervento da 280 miliardi di dollari per investimenti nell'industria dei semiconduttori per rispondere alla crescente ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 167 - Il Pentagono conferma l'invio di missili antiradiazioni. Sono missili tattici che distruggono sistemi difesa antiaerea - Il Pentagono conferma l'invio di missili antiradiazioni. Sono missili tattici che d Torna ad Assisi il Cortile di Francesco. Personalità della società civile, del mondo religioso e del giornalismo si confronteranno, dal 2 al 4 settembre, sul tema dell’ottava edizione: “Eterno e il te ...La “green transision”,protagonista della crisi politica, va gestita con realismo: non si può essere indipendenti dalla Russia senza termovalorizzatori e rigassificatori ...