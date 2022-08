Giorgi-Raducanu oggi | WTA 1000 Toronto | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 9 agosto 2022) Camilasi appresta a fare il proprio esordio al torneo WTAdi. La tennista italiana scenderà in campomartedì 9 agosto (secondo incontro dalle ore 17.00) per affrontare la britannica Emma. Si prennuncia una sfida decisamente complicata per la marchigiana, chiamata ad affrontare la numero 10 al mondo e Campionessa in carica degli US Open. L’azzurra, attuale numero 29 del ranking WTA, dovrà inventarsi una magia contro la talentuosa 19enne se vorrà proseguire la propria avventura sul cemento canadese. Camilaè reduce dalle brutte eliminazioni al primo turno rimediate a Wimbledon e a San José, la 30enne insegue un pronto riscatto per avvicinarsi con convinzione agli ormai imminenti US Open. In palio la qualificazione al secondo turno contro la ...