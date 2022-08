cmdotcom : #Galeone: 'Questa #Juve non vincerà mai lo #scudetto, #Allegri deve imporsi per almeno altri 4 acquisti' -

Calciomercato.com

PerJuve non potrà mai vincere lo scudetto.è lapidario come riporta Goal.com: "La Juve con questi giocatori lo Scudetto non lo vince mai, perché Guardiola, Conte e altri ...Circa 150 si aggrapparono a pezzi delancora in superficie. La maggior parte morì per l'... I ritrovamenti sono divisi tra il Governo delle Bahamas esocietà Allen che opera in virtù di ... Galeone: 'Questa Juve non vincerà mai lo scudetto, Allegri deve imporsi per almeno altri 4 acquisti' L'ex tecnico del Pescara attacca la società che a suo dire non avrebbe accontentato il suo pupillo sul mercato ...Giovanni Galeone a Gazzetta: Caro Max, ti servono almeno quattro rinforzi. Sennò addio scudetto». Il maestro di Allegri: «Il club deve accontentarlo ...