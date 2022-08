Francesca Ferragni in montagna con il piccolo Edo tra relax e qualche piccola polemica (Di martedì 9 agosto 2022) È Dolomiti-mania per le star, alla ricerca di relax e ristoro dal grande caldo, e Francesca Ferragni, sorella dell’imprenditrice digitale Chiara, non fa eccezione. Per la prima estate da neo mamma, la donna ha scelto il Trentino Alto-Adige per trascorrere qualche giorno di relax e coccole con il compagno e il piccolo Edo, di appena un mese. Per Ferragni è stato un anno intenso e ricco di emozioni: oltre all’arrivo del primogenito la coppia si è trasferita in una nuova casa, progettata dai due fin nei minimi particolari. Francesca Ferragni ha scelto per le sue vacanze un wellness hotel a Luson, con tanto di SPA, fattoria biologica e vista sulle vette. Le foto pubblicate sui social la ritraggono mentre passeggia in compagnia di Riccardo ... Leggi su diredonna (Di martedì 9 agosto 2022) È Dolomiti-mania per le star, alla ricerca die ristoro dal grande caldo, e, sorella dell’imprenditrice digitale Chiara, non fa eccezione. Per la prima estate da neo mamma, la donna ha scelto il Trentino Alto-Adige per trascorreregiorno die coccole con il compagno e ilEdo, di appena un mese. Perè stato un anno intenso e ricco di emozioni: oltre all’arrivo del primogenito la coppia si è trasferita in una nuova casa, progettata dai due fin nei minimi particolari.ha scelto per le sue vacanze un wellness hotel a Luson, con tanto di SPA, fattoria biologica e vista sulle vette. Le foto pubblicate sui social la ritraggono mentre passeggia in compagnia di Riccardo ...

24Trends_Italia : 1. Vittorio Sgarbi Svizzera - 10mille+ 2. West Nile - 10mille+ 3. Bruno Arena - 10mille+ 4. Ambra Angiolini - 10mil… - CorriereCitta : Francesca Ferragni e la sua vacanza da neo-mamma all’hotel con vista sulle montagne - infoitcultura : Francesca Ferragni in vacanza da neo mamma: l'hotel con vista sulle montagne - infoitcultura : Francesca Ferragni parte per la montagna con il figlio, l'imprevisto in strada - infoitcultura : Francesca Ferragni, vacanze in montagna con il piccolo Edo -