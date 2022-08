Elezioni, Alessandro Di Battista non si candida e attacca il M5S: “Non mi vogliono” e poi stoccata a Grillo: “Sotto di lui non ci sto” (Di martedì 9 agosto 2022) Alessandro Di Battista ha deciso di non candidarsi e in un video messaggio ha chiarito le sue posizioni. Tanti gli attacchi al Movimento, così come ai singoli, in particolare a Beppe Grillo. L’unico che si salva è il leader Giuseppe Conte. Alessandro Di Battista non si candida e attacca il M5S: “Non mi vogliono” Alessandro Di Battista, come il portavoce di Conte, Rocco Casalino, ha deciso di non candidarsi e non partecipare alle parlamentarie del Movimento del prossimo 16 agosto. Nella mattinata di martedì 9 agosto, è arrivato il video messaggio pubblicato sui social motivando la sua scelta di non candidarsi. “Ciao a tutti, in questi giorni in molti si sono espressi su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022)Diha deciso di nonrsi e in un video messaggio ha chiarito le sue posizioni. Tanti gli attacchi al Movimento, così come ai singoli, in particolare a Beppe. L’unico che si salva è il leader Giuseppe Conte.Dinon siil M5S: “Non miDi, come il portavoce di Conte, Rocco Casalino, ha deciso di nonrsi e non partecipare alle parlamentarie del Movimento del prossimo 16 agosto. Nella mattinata di martedì 9 agosto, è arrivato il video messaggio pubblicato sui social motivando la sua scelta di nonrsi. “Ciao a tutti, in questi giorni in molti si sono espressi su ...

