Elezioni 2022, botta e risposta Conte-Calenda (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – botta e risposta a distanza tra Giuseppe Conte e Carlo Calenda. Commentando lo strappo tra il Pd e il leader di Azione, il presidente del Movimento 5 Stelle al Tg2 ha affermato: “Letta ha commesso un grande errore politico a fidarsi di costruire un rapporto con Calenda, che è una personalità notoriamente umorale, che basa la sua iniziativa politica sul suo estro momentaneo. Cosa che non corrisponde affatto ai nostri canoni. Noi siamo per lo spirito di comunità, non per alimentare personalismi divisivi”. A stretto giro è arrivata la replica di Calenda via Twitter: “No Giuseppe Conte si chiama coerenza. Non faccio alleanze con chi la pensa come te. Non faccio il portaborse di Matteo Salvini e poi mi fingo progressista. Non faccio cadere Draghi per ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) –a distanza tra Giuseppee Carlo. Commentando lo strappo tra il Pd e il leader di Azione, il presidente del Movimento 5 Stelle al Tg2 ha affermato: “Letta ha commesso un grande errore politico a fidarsi di costruire un rapporto con, che è una personalità notoriamente umorale, che basa la sua iniziativa politica sul suo estro momentaneo. Cosa che non corrisponde affatto ai nostri canoni. Noi siamo per lo spirito di comunità, non per alimentare personalismi divisivi”. A stretto giro è arrivata la replica divia Twitter: “No Giuseppesi chiama coerenza. Non faccio alleanze con chi la pensa come te. Non faccio il portaborse di Matteo Salvini e poi mi fingo progressista. Non faccio cadere Draghi per ...

