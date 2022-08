Docente esperto, Toccafondi (Italia Viva): “No a stralcio della norma su differenziazione salariale dei docenti” (Di martedì 9 agosto 2022) "Il Pd chiede lo stralcio della norma sul cosiddetto ‘Docente esperto’, una definizione che non va bene ma che introduce un piccolo miglioramento rispetto al bonus previsto adesso. È bene precisare che la differenziazione salariale è cosa ben diversa dal rinnovo del contratto collettivo del comparto scuola, rinnovo urgente, che deve riconoscere un adeguato aumento stipendiale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 agosto 2022) "Il Pd chiede losul cosiddetto ‘’, una definizione che non va bene ma che introduce un piccolo miglioramento rispetto al bonus previsto adesso. È bene precisare che laè cosa ben diversa dal rinnovo del contratto collettivo del comparto scuola, rinnovo urgente, che deve riconoscere un adeguato aumento stipendiale". L'articolo .

