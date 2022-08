Aggiornamento Graduatorie GPS 2022

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 9 agosto 2022) Dal 2 agosto al 16 agosto è attiva sul sito del MIUR la piattaforma riservata ai docenti iscritti alleGPS e GAE per inoltrare le domande di supplenza per l’anno scolastico/2023. Supplenze Docenti Gps Le domande, in particolare, fanno riferimento a: supplenze annuali per coprire di cattedre e posti vacanti o disponibili entro il 31 dicembre e valide per tutta la durata dell’anno scolastico (fino al 30 giugno); supplenze temporanee per coprire fino alla fine dell’anno scolastico cattedre e posti disponibili alla data del 31 dicembre; supplenze finalizzate al ruolo previste solo per chi in possesso dei requisiti stabiliti dal DL n.228/2001 convertito e modificato dalla Legge n. 15/. e, per quest’anno, limitatamente ai soli insegnamenti del sostegno.GPS: cosa sono? Tra ...