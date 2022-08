Addio a Mario Fiorentini | il partigiano più decorato d’Italia | ”Un grande uomo | un grande esempio”

(Di martedì 9 agosto 2022) ANPI. Una notizia che tuona come una sentenza morale, soprattutto in considerazione dei tempi politici che stiamo attraversando e dello ”spettro” che avanza inesorabile verso il 25 settembre: «Condolore», informa l’Anpi, è morto martedì notte nella Capitale «un, unamico, un, ilpiù, ilmatematico». Aveva 103 anni. Il comunicato integrale dell’ANPI sulla morte diVi proponiamo il ricordo dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani integrale, da leggere ...

Fiorentini, l'ex partigiano che ha collaborato all'organizzazione dell'attentato di via Rasella è morto a 103 anni. L'ex partigianoFiorentini è morto a 103 anni : durante la ...... generale delle legioni di Azione, servo leale dell'unico vero imperatore,Draghi. Già membro ... E ancora, dalla Annunziata, ha spiegato così l'all'alleanza: 'Non c'erano dentro coraggio, ...Addio a Mario Fiorentini, l’ex partigiano che ha collaborato all’organizzazione dell’attentato di via Rasella è morto a 103 anni.Mario Fiorentini aveva 103 anni. Comandò il Gruppo di azione patriottica. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «Ci lascia un grande esempio di coraggio e umanità». E Zingaretti: «Siamo qui oggi, libe ...