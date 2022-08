Wta San Jose 2022, Kasatkina batte Rogers in tre set e conquista il titolo (Di lunedì 8 agosto 2022) Vittoria in rimonta di Daria Kasatkina, che batte in tre set Shelby Rogers e conquista il Wta di San Jose 2022. Dopo un primo set conquistato al tie break, dominato dalla statunitense che ha chiuso i conti sul 7-2 (6(2)-7)), la russa ha reagito alla grande conquistando il secondo parziale grazie a due break nel quarto e nel sesto game e chiudendo i conti nel terzo con due turni di battuta rubati all’avversaria nel primo e settimo gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Vittoria in rimonta di Daria, chein tre set Shelbyil Wta di San. Dopo un primo setto al tie break, dominato dalla statunitense che ha chiuso i conti sul 7-2 (6(2)-7)), la russa ha reagito alla grandendo il secondo parziale grazie a due break nel quarto e nel sesto game e chiudendo i conti nel terzo con due turni di battuta rubati all’avversaria nel primo e settimo gioco. SportFace.

zazoomblog : WTA San José 2022 Daria Kasatkina rimonta Shelby Rogers e conquista il titolo - #Daria #Kasatkina #rimonta #Shelby - OA_Sport : La russa si aggiudica il WTA 500 in tre set ai danni della statunitense - ValentinaGozzi1 : @giodiamanti Pensavo di essere matta io che ho fatto le 5,40’per vedere la finale Wta do San Jose ma@ direi che tu mi batti - FiorinoLuca : Dall’01:00 live su @SuperTennisTv per la finale del WTA 500 di San Jose: Shelby Rogers vs Daria Kasatkina - Deepnightpress : Pronostico Daria Kasatkina v Shelby Rogers Final WTA San Josè 08-08-22 #Kasatkina #WTASanJose #WTA #bettingtips… -