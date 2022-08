Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022)DEL 8 AGOSTOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ RIPRESA LA CIRCONE NELLA TRATTA OTTAVIANO – BATTISTINI, SOSPESA IN PRECEDENZA A CAUSA DI GUASTO ELETTRICO; RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI CONELIA E BALDO DEGLI UBALDI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULL’ APPIA PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI CIAMPINO IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA CASSIA BIS, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA IN DIREZIONE ...