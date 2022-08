Ucraina | Meril | “Russi mai amati | detestati anche da intellettuali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “La mia famiglia trascorreva molti mesi in, i Gagarine possedevano immense distese di terra, dono degli zar, come del resto molte famiglie appartenenti all’aristocrazia russa. L’faceva parte dellaa, non era un ‘lembo estremo’ del Paese come avrebbe detto, più tardi, il presidente Putin”. E’ quanto ha raccontato in una intervista al settimanale francese ‘Point de vue’ l’attrice e scrittrice francese di origine russa Macha( il suo vero nome Maria -Magdalena Vladimirovna Gagarina),vedova del grande compositore Michel Legrand. “I– ricorda ancora – non sono mai statiin. Le famiglie russe erano considerate come una sorta di coloni. Un po’ come i francesi in Algeria. Infatti ricorrevano molto spesso a ...