TIME non ha mai pubblicato una copertina con il titolo “Come sopravvivere all’imminente era glaciale”? (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 28 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine contenente due presunte copertine della rivista statunitense TIME. La prima, a sinistra, mostra un pinguino su una calotta di ghiaccio e il titolo “How to survive the coming ice age” (in italiano, “Come sopravvivere all’imminente era glaciale”). Nella seconda, a destra, si vede una stilizzazione grafica con alcuni soldati che reggono un albero che sta per cadere e il titolo “How to win the war on global warming” (in italiano, “Come possiamo vincere la guerra al riscaldamento globale”). Sempre secondo l’immagine oggetto di analisi, la prima copertina sarebbe stata pubblicata nel 1977, mentre la seconda nel 2008.Si tratta di un’immagine modificata che circola online da anni ... Leggi su facta.news (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 28 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine contenente due presunte copertine della rivista statunitense. La prima, a sinistra, mostra un pinguino su una calotta di ghiaccio e il“How to survive the coming ice age” (in italiano, “era”). Nella seconda, a destra, si vede una stilizzazione grafica con alcuni soldati che reggono un albero che sta per cadere e il“How to win the war on global warming” (in italiano, “possiamo vincere la guerra al riscaldamento globale”). Sempre secondo l’immagine oggetto di analisi, la primasarebbe stata pubblicata nel 1977, mentre la seconda nel 2008.Si tratta di un’immagine modificata che circola online da anni ...

