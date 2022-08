Tempesta d'amore anticipazioni tedesche 2022, Alexandra e Christoph si baciano (Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore Constanze sarà pronta a tutto pur di tenere Paul lontano da Josie, persino trasferirsi all'estero. Sarà così che la cugina di Henning dirà al fidanzato di aver ricevuto una proposta di lavoro direttamente da Londra. Paul, nutrirà dei dubbi ma a quanto pare non c'è alcuna offerta lavorativa dalla capitale dell'Inghilterra! Intanto emergeranno dei contrasti tra Max e Vanessa a causa dell'imminente matrimonio. Tempesta d'amore puntate tedesche, Constanze disperata per le sue stesse bugie Constanze vorrebbe lasciare la Germania e trasferirsi con Paul il più lontano possibile da Josie. Anche se la cugina di Henning ha lasciato intendere di aver ricevuto una proposta di lavoro da Londra, in realtà si tratterà di una mera bugia! La ragazza arriverà al punto di mentire ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 agosto 2022) Nelle nuove puntate did'Constanze sarà pronta a tutto pur di tenere Paul lontano da Josie, persino trasferirsi all'estero. Sarà così che la cugina di Henning dirà al fidanzato di aver ricevuto una proposta di lavoro direttamente da Londra. Paul, nutrirà dei dubbi ma a quanto pare non c'è alcuna offerta lavorativa dalla capitale dell'Inghilterra! Intanto emergeranno dei contrasti tra Max e Vanessa a causa dell'imminente matrimonio.d'puntate, Constanze disperata per le sue stesse bugie Constanze vorrebbe lasciare la Germania e trasferirsi con Paul il più lontano possibile da Josie. Anche se la cugina di Henning ha lasciato intendere di aver ricevuto una proposta di lavoro da Londra, in realtà si tratterà di una mera bugia! La ragazza arriverà al punto di mentire ...

LydiaDear021 : RT @MarinaGelashvi6: @Dear1Dq Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è me… - Nina305814471 : RT @MariGe49975095: @D38301104 Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è m… - Nata13631 : RT @MarinaGelashvi6: @Dear1Dq Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è me… - dqRozik : RT @MariGe49975095: @D38301104 Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è m… - Natalya40119536 : RT @MarinaGelashvi6: @nikitaLila Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è… -