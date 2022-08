Tajani, “Berlusconi candidato? Decide lui, io convinto di sì” (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Berlusconi si candiderà? “Sono convinto di sì, ma deve Decidere lui”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a “Zona Bianca” su Rete4. “Io sto insistendo affinchè lo faccia, perchè è giusto che torni in Parlamento da dove è stato ingiustamente cacciato”. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –si candiderà? “Sonodi sì, ma devere lui”. Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, a “Zona Bianca” su Rete4. “Io sto insistendo affinchè lo faccia, perchè è giusto che torni in Parlamento da dove è stato ingiustamente cacciato”. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

elio_vito : A Berlusconi non ha il quid, se lo avesse avuto non avrebbe messo Forza Italia nelle mani Tajani, non avrebbe fatto… - elio_vito : Berlusconi annuncia un nuovo miracolo italiano, Tajani...?? - GIANELL77986813 : @GIANELL56633817 @RaiNews @tecce_laura @SimonaMalpezzi @GiorgiaMeloni @CIA @WHO @ElenaScotoni @BeppeGiulietti… - GIANELL77986813 : @GIANELL56633817 @RaiNews @tecce_laura @SimonaMalpezzi @GiorgiaMeloni @CIA @WHO @ElenaScotoni @BeppeGiulietti… - ZerounoTv : Tajani, “Berlusconi candidato? Decide lui, io convinto di sì” -