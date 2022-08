(Di lunedì 8 agosto 2022) Unanorvegese è stata aggredita nella tarda serata di sabato nella zona di Campo de Fiori adopo avere respinto ledi un ragazzo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno bloccato l’aggressore, un giovane di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione la ragazza, che era in vacanza a, avrebbe rifiutato le attenzioni del ventenne che per tutta risposta l’hata violentemente rompendole il setto nasale e lasciandola a terra priva di sensi. La giovane è stata trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate ferite guaribili in 30 giorni. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il ventenne che è stato bloccato poco distante dal luogo dell’aggressione: accusato di lesioni gravi, è statoa 8. ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Roma, picchia una turista perché non accetta le sue avances: condannato a otto mesi - fattoquotidiano : Roma, picchia una turista perché non accetta le sue avances: condannato a otto mesi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Aiuto, mia mamma sta male, papà l'ha picchiata' Parole agghiaccianti di un bimbo, che ha chiamato il 112 raccontando che sua… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #roma, #turista rifiuta le sue avances: ventenne la picchia, le rompe il naso e la lascia a terra priva di sensi - infoitinterno : Roma, turista rifiuta le sue avances: ventenne la picchia, le rompe il naso e la lascia a terra priva di sensi -

Ha respinto le avances di un ragazzo , e la reazione di quest'ultimo è stata terribile: è stata una serata da incubo quella vissuta da una turista norvegese a, nella zona di Campo de Fiori. Sabato sera la ragazza, in vacanza nella Capitale, era in giro in centro quando le si è avvicinato un giovane di 21 anni , di cui però ha rifiutato le attenzioni. ..., lite di condominio nella notte: accoltellati due fratelli, arrestato un 48enne a Primavalle ... Cosparge di benzina la casa ela moglie. Lei scappa dalla suocera, ma solo il figlio riesce ...Tre scariche di taser non sono bastate per fermarlo e alla fine i poliziotti hanno dovuto sparare a un paziente psichiatrico di 31 anni che aveva dato ...La giovane turista è stata trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate ferite guaribili i 30 giorni In tutta risposta, secondo una prima ricostruzione, il ragazzo l'avrebbe picchiata violen ...