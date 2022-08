Riciclare pneumatici | 16 idee semplicemente splendide di riciclo creativo!

(Di lunedì 8 agosto 2022)offre tantissimi spunti alla creatività e al fai da te. Un semplice pneumatico, che sia di auto, moto o bici, si presta a diventare qualcosa di utile sia per la casa che per il giardino. Anche per i bambini, se li utilizziamo per creare dei comodi giochi., 16Partiamo con la casa. 1. Mensola. Un arredamento particolare, un po’ industrial, un po’ pop. 2. Tavolino. Di tavolini se ne possono creare tantissimi. Quello che cambia èil rivestimento. In corda o canapa. Verniciati o lasciati al naturale, con l’appoggio in vetro o specchio. L’effetto è garantito! 3. Specchio. Uno specchio da parete decisamente particolare. 4. Sedie e sedute. Rivestiti glipossono diventare comodissimi sgabelli o pouf. ...

