Questo video non mostra l’incendio di un autobus elettrico (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 30 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 25 secondi che mostra un autobus fermo a lato di una strada andare a fuoco. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ed ecco voi la “tecnologia” del 2022 un autobus elettrico prende letterlmete fuoco a causa dell’elevta tempertura dovuta al sole violento di questi ultimi giorni! Siamo davvero sicuri che salveranno il pianeta(E LE PPERSONE?)?». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non si tratta di un autobus elettrico. Il filmato originale, infatti, è stato pubblicato su YouTube il 16 aprile 2022 da Umbria On, un quotidiano locale online, aggiungendo che si tratta ... Leggi su facta.news (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 30 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato undi 25 secondi cheunfermo a lato di una strada andare a fuoco. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ed ecco voi la “tecnologia” del 2022 unprende letterlmete fuoco a causa dell’elevta tempertura dovuta al sole violento di questi ultimi giorni! Siamo davvero sicuri che salveranno il pianeta(E LE PPERSONE?)?». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilè reale, ma non si tratta di un. Il filmato originale, infatti, è stato pubblicato su YouTube il 16 aprile 2022 da Umbria On, un quotidiano locale online, aggiungendo che si tratta ...

