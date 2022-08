Olevano sul Tusciano, operaio precipita da impalcatura (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A pochi giorni dall’incidente sul lavoro che ha riguardato un imprenditore di 61 anni di Angri in un cantiere a Salerno, c’è da registrare ancora un incidente. Questa volta è accaduto ad Olevano sul Tusciano, nella frazione Monticelli in un cantiere da appalto pubblico per l’adeguamento sismico dell’Istituto comprensivo. Un operaio, classe 81 residente ad Angri di origine rumena è caduto da un’impalcatura facendo un volo di diversi metri. L’operaio, regolarmente assunto da una ditta dell’Agro nocerino sarnese è stato trasportato con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Ha riportato diverse fratture agli arti inferiori. Inchiesta da parte dell’Asl e del servizio prevenzione infortuni. Sul posto anche i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A pochi giorni dall’incidente sul lavoro che ha riguardato un imprenditore di 61 anni di Angri in un cantiere a Salerno, c’è da registrare ancora un incidente. Questa volta è accaduto adsul, nella frazione Monticelli in un cantiere da appalto pubblico per l’adeguamento sismico dell’Istituto comprensivo. Un, classe 81 residente ad Angri di origine rumena è caduto da un’facendo un volo di diversi metri. L’, regolarmente assunto da una ditta dell’Agro nocerino sarnese è stato trasportato con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Ha riportato diverse fratture agli arti inferiori. Inchiesta da parte dell’Asl e del servizio prevenzione infortuni. Sul posto anche i ...

