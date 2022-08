Newcastle, che gesto di Saint-Maximin: regala un rolex a un tifoso – VIDEO (Di lunedì 8 agosto 2022) gesto d’oro dell’attaccante Saint-Maximin, che ha regalato un rolex a un tifoso del Newcastle: il VIDEO Saint-Maximin ha trovato sicuramente il modo per farsi ricordare dai tifosi del Newcastle. ? Quand un supporter de Newcastle voulait un autographe d'Allan Saint-Maximin et que ce dernier lui offre… une rolex. Magnifique et improbable geste de sa part ! pic.twitter.com/Jwfgfq1xLX— RMC Sport (@RMCsport) August 8, 2022 L’attaccante francese, alla richiesta di un tifoso di un autografo, ha infatti deciso di regalargli un rolex, tra lo stupore iniziale e gli applausi di tutti gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022)d’oro dell’attaccante, che hato una undel: ilha trovato sicuramente il modo per farsi ricordare dai tifosi del. ? Quand un supporter devoulait un autographe d'Allanet que ce dernier lui offre… une. Magnifique et improbable geste de sa part ! pic.twitter.com/Jwfgfq1xLX— RMC Sport (@RMCsport) August 8, 2022 L’attaccante francese, alla richiesta di undi un autografo, ha infatti deciso dirgli un, tra lo stupore iniziale e gli applausi di tutti gli ...

bauzian : @NicoSpinelli8 @AlfonsoTax2 Suning è a secco e ci sono alcune regolette da osservare. L'articolo, però, spiegava be… - davide93714530 : @pino_nostro Newcastle ha già speso 71 milioni di euro dopo i 100 spesi appena sei mesi fa sono 171m. neache in un… - pino_nostro : Per tutti i #SuningOUT. Se poi non sapete neanche l’inglese, vi basti sapere che per il FFP combinato con le regole… - pino_nostro : RT @GianLeopold: @Tractor220510 @goddy1908 Poi arrivano gli sceicchi del Newcastle e si rendono che il FFP esiste eccome e a quel punto che… - bagharo : @MilanEye @PietroMazzara @Eliaaxl99 @itsnotanangel @MFleebaag vi spiego come andrà. Si crea hype dietro ad una trat… -