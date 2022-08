Morto 31enne dimesso ospedale, aperta inchiesta per omicidio (Di lunedì 8 agosto 2022) La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per far luce sulla morte di Jonathan Gaddo Giusti, il 31enne Morto sabato 6 agosto in casa sua dopo essersi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) La procura di Prato ha aperto un fascicolo percolposo, al momento contro ignoti, per far luce sulla morte di Jonathan Gaddo Giusti, ilsabato 6 agosto in casa sua dopo essersi ...

