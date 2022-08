Leicester, il difensore rifiuta il trasferimento (Di lunedì 8 agosto 2022) Secondo Football Insider, il difensore del Leicester e della nazionale danese Jannik Vestergaard, 30 anni, avrebbe rifiutato un trasferimento... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Secondo Football Insider, ildele della nazionale danese Jannik Vestergaard, 30 anni, avrebbeto un...

kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ?? ULTIM'ORA ?? #Chelsea, alzata l'offerta per Wesley #Fofana! ?? I blues hanno offerto circa 70 milioni di sterline per il di… - Emmdido : ??ULTIMA ORA: Chelsea alzata l'offerta per Fofana I blues hanno offerto circa 70 milioni di sterline per il difensor… - DIRETTADCM : ?? ULTIM'ORA ?? #Chelsea, alzata l'offerta per Wesley #Fofana! ?? I blues hanno offerto circa 70 milioni di sterline p… - STnews365 : Leicester: in arrivo maxi offerta per Fofana. Una big sulle tracce del difensore francese #Calcio #CalcioInglese… - news_mercato_ : #Calciomercato, nuova offerta da quasi 70 milioni del #Chelsea al #Leicester per Wesley #Fofana: le Foxes non vorre… -

Calciomercato Torino: c'è l'offerta per Denayer e torna vivo Praet ... ma il Toro è tornato a farsi vivo con il Leicester per Dennis Praet. Il giocatore conosce già i ... Per la difesa invece il Torino sta per andare "all in" per Jason Denayer, difensore della Nazionale ... Leicester, altro no al Chelsea per Fofana Commenta per primo Il Leicester tiene duro per Wesley Fofana : stando alla stampa britannica, le Foxes hanno rifiutato la seconda offerta del Chelsea per il difensore. Leicester, il difensore rifiuta il trasferimento | Mercato Calciomercato.com Il Monza vuole Acerbi, il difensore non è convinto Il Monza, prossimo avversario del Torino alla prima del campionato, vorrebbe Acerbi, in uscita dalla Lazio, un giocatore che anche il Toro starebbe monitorando, perchè sarebbe il ... SKY - Meret, sfuma l'ipotesi Spezia: Torino e Leicester restano le due possibili destinazioni A riferirlo è Sky Sport Era in ballottaggio con Dragowski, che aveva anche superato nelle scorse ore, poi invece lo Spezia ha trovato l’intesa con la Fiorentina per il polacco sulla base di 2 milioni ... ... ma il Toro è tornato a farsi vivo con ilper Dennis Praet. Il giocatore conosce già i ... Per la difesa invece il Torino sta per andare "all in" per Jason Denayer,della Nazionale ...Commenta per primo Iltiene duro per Wesley Fofana : stando alla stampa britannica, le Foxes hanno rifiutato la seconda offerta del Chelsea per ilIl Monza, prossimo avversario del Torino alla prima del campionato, vorrebbe Acerbi, in uscita dalla Lazio, un giocatore che anche il Toro starebbe monitorando, perchè sarebbe il ...A riferirlo è Sky Sport Era in ballottaggio con Dragowski, che aveva anche superato nelle scorse ore, poi invece lo Spezia ha trovato l’intesa con la Fiorentina per il polacco sulla base di 2 milioni ...