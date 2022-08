L’auto ha preso fuoco: l’attrice è in condizioni critiche dopo l’incidente stradale (Di lunedì 8 agosto 2022) L’auto dell’attrice ha preso drammaticamente fuoco: dopo l’incidente stradale l’amata interprete è in condizioni critiche, cos’è successo. Non una ‘semplice’ caduta dai tacchi, ma un vero e proprio drammatico incidente! È proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi alla famosa attrice, che ha fatto immediatamente preoccupare tutti. L’auto su cui viaggiava ha letteralmente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 agosto 2022)delhadrammaticamentel’amata interprete è in, cos’è successo. Non una ‘semplice’ caduta dai tacchi, ma un vero e proprio drammatico incidente! È proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi alla famosa attrice, che ha fatto immediatamente preoccupare tutti.su cui viaggiava ha letteralmente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Anne Heche incidente l’auto ha preso fuoco: cosa è successo all’attrice? VIDEO - #Heche #incidente #l’auto #preso - franonesiste : RT @poopeyxsg: Alle undici e mezza sono crollata in auto, alla mezza ero schiattata sul letto a sonnecchiare e allora ho preso la Monster p… - poopeyxsg : Alle undici e mezza sono crollata in auto, alla mezza ero schiattata sul letto a sonnecchiare e allora ho preso la… - sail_user : @sociofra Io l'ho preso ora, in ferie, per la leggerezza di un amico che è salito in auto nonstante non stesse bene… - coralbini : ho implorato un vigile di togliermi una multa perché appena l’ho visto son corsa subito a spostare l’auto. mi ha fa… -