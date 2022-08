L’Agenda Draghi esiste e questi sono i punti che la compongono (Di lunedì 8 agosto 2022) Chi sostiene che L’Agenda Draghi non esiste lo dice perché ne ha paura. Perché ha capito che i suoi contenuti non risparmierebbero i populismi di ogni rito, compresi quelli di sinistra che non divergono troppo da quelli di destra (sovranismo e filoputinismo inclusi).A essere onesti si dovrebbe riconoscere che L’Agenda fatidica (ormai si appresta a seguire la sorte di quella rossa appartenente a Paolo Borsellino) è stata redatta e consegnata da Mario Draghi stesso in occasione delle sue comunicazioni in Senato il 20 luglio scorso. Mi permetto quindi di estrapolare da quell’importante discorso – magari attingendo anche alle comunicazioni del 17 febbraio 2021 – una agenda non autorizzata che il premier ha infiltrato nella campagna elettorale, nella speranza che qualcuno la faccia propria. Per ragioni di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 agosto 2022) Chi sostiene chenonlo dice perché ne ha paura. Perché ha capito che i suoi contenuti non risparmierebbero i populismi di ogni rito, compresi quelli di sinistra che non divergono troppo da quelli di destra (sovranismo e filoputinismo inclusi).A essere onesti si dovrebbe riconoscere chefatidica (ormai si appresta a seguire la sorte di quella rossa appartenente a Paolo Borsellino) è stata redatta e consegnata da Mariostesso in occasione delle sue comunicazioni in Senato il 20 luglio scorso. Mi permetto quindi di estrapolare da quell’importante discorso – magari attingendo anche alle comunicazioni del 17 febbraio 2021 – una agenda non autorizzata che il premier ha infiltrato nella campagna elettorale, nella speranza che qualcuno la faccia propria. Per ragioni di ...

