Juventus, Szczesny stop per infortunio. Mercato, news Rabiot (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – La Juventus perde il suo portiere titolare Wojciech Szczesny per circa tre settimane a causa di un infortunio muscolare. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Wojciech Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l'Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica". Intanto, sul fronte del Mercato, i torinesi potrebbero cedere Adrien Rabiot, nel mirino del Manchester United. Come riportato da Sky Sports, lo United ha già raggiunto un accordo con il club bianconero.

