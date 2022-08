Italia-Francia, amichevole basket 12 agosto: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 8 agosto 2022) In attesa delle sfide delle qualificazioni mondiali con Ucraina e Georgia e poi soprattutto della prima fase degli Europei a Milano, l’Italbasket sarà protagonista di un’amichevole dal grandissimo fascino il 12 agosto alle ore 20.30 alla Unipol Arena a Bologna. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco affronteranno, infatti, la Francia, in una sorta di rivincita della sfida dei quarti di finale della scorsa Olimpiade di Tokyo, che ha visto la selezione transalpina arrivare alla medaglia d’argento. E’ una partita importante per l’Italia, un test significativo in vista degli impegni ufficiali. E’ la seconda amichevole di prestigio per l’Italia dopo quella contro la Slovenia di Luka Doncic a Trieste. Quella contro la Francia, però, sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) In attesa delle sfide delle qualificazioni mondiali con Ucraina e Georgia e poi soprattutto della prima fase degli Europei a Milano, l’Italsarà protagonista di un’dal grandissimo fascino il 12alle ore 20.30 alla Unipol Arena a Bologna. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco affronteranno, infatti, la, in una sorta di rivincita della sfida dei quarti di finale della scorsa Olimpiade di Tokyo, che ha visto la selezione transalpina arrivare alla medaglia d’argento. E’ una partita importante per l’, un test significativo in vista degli impegni ufficiali. E’ la secondadi prestigio per l’dopo quella contro la Slovenia di Luka Doncic a Trieste. Quella contro la, però, sarà ...

